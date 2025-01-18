Воровку золотых колец будут судить в Находке

В полицию обратилась 50-летняя местная жительница, заявившая о пропаже двух золотых колец стоимостью 80 тысяч рублей.
Украшения исчезли после того, как женщина принимала гостей, с которыми она выпивала. В компании была 54-летняя бывшая приятельница потерпевшей, с которой в какой-то момент жизни между ними пробежала черная кошка. Когда гости ушли, хозяйка обнаружила пропажу колец.
«В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемая была доставлена в полицию. Она дала признательные показания, пояснив, что совершила кражу из-за неприязни к потерпевшей», — говорится в релизе, где добавляется, что возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Расследование завершено, дело передано в суд для рассмотрения.