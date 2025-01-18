«Транснефть» выиграла в Высоком суде Англии и Уэльса по иску Магомедова

Компания «Транснефть» одержала важную победу в Высоком суде Англии и Уэльса, отклонив иск Зиявудина Магомедова, совладельца группы «Сумма», на сумму 5 миллиардов долларов.
Иск был подан в 2023 году и касался предполагаемой незаконной продажи акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП) в 2018 году. Суд, поддержав позицию юристов «Транснефти», признал иск недействительным из-за отсутствия необходимой юрисдикции и отклонил все требования Магомедова.
Сторона Магомедова пыталась подорвать деловую репутацию «Транснефти», воспользовавшись сложной геополитической ситуацией и предоставив суду недостоверную информацию о сделке. Российская компания опровергла все обвинения, подтвердив законность сделки, которая была осуществлена на рыночных условиях с получением всех необходимых согласований.
Суд пришел к выводу, что требования Магомедова не имеют отношения к английской юрисдикции и регулируются исключительно российским правом, при этом срок исковой давности истек.
Напомним, весной 2022 года Генпрокуратура РФ подала иск к Зиявудину и Магомеду Магомедовым на $750 млн. По мнению ведомства, братья криминальным путем получили эти средства после продажи контрольного пакета акций Новороссийского морского порта компании «Транснефть».