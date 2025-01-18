«Транснефть» выиграла в Высоком суде Англии и Уэльса по иску Магомедова

Иск был подан в 2023 году и касался предполагаемой незаконной продажи акций Новороссийского морского торгового порта (НМТП) в 2018 году. Суд, поддержав позицию юристов «Транснефти», признал иск недействительным из-за отсутствия необходимой юрисдикции и отклонил все требования Магомедова.