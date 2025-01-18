Пострадавшим из-за взрыва на карьере жителям Голубовки возместят ущерб

«При проведении взрыва приняты проверенные ранее данные скважинных зарядов на ранее проведенных взрывах, установлен коэффициент 1.0, при котором разлет осколков и распространение взрывной волны не превышали 250 метров. Однако сегодня показатели разлета осколков и распространения взрывной волны превысили расчетные и составили до 350 метров».