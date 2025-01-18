Пострадавшим из-за взрыва на карьере жителям Голубовки возместят ущерб

В Приморье АО «Примавтодор» возместит ущерб жителям Голубовки, чьи дома пострадали из-за взрыва на карьере, а также устранит последствия работ, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Как рассказали в пресс-службе «Примавтодора», работы проводило ООО «Дальтрансвзрыв». Они были запланированы и согласованы установленным законодательством страны.
«При проведении взрыва приняты проверенные ранее данные скважинных зарядов на ранее проведенных взрывах, установлен коэффициент 1.0, при котором разлет осколков и распространение взрывной волны не превышали 250 метров. Однако сегодня показатели разлета осколков и распространения взрывной волны превысили расчетные и составили до 350 метров».
Как мы писали ранее, все это привело к тому, что в домах ближайшего СНТ разбились окна, пострадали шесть помещений.
«С владельцами домов, пострадавших при взрыве, сотрудниками АО “Примавтодор” и ООО “Дальтрансвзрыв” ведется работа по выявлению последствий взрыва, их устранению и компенсации».