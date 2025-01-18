Мошенники увели у хабаровчанки 1,5 млн рублей по новой схеме со счётчиками

Растерявшись, женщина без задней мысли перевела мошенникам 1,5 миллиона рублей. Лишь когда мошенники перестали выходить на связь, а доступ к «новому счёту» так и не появился, хабаровчанка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась за помощью в правоохранительные органы.