Мошенники увели у хабаровчанки 1,5 млн рублей по новой схеме со счётчиками

В Хабаровске 50-летняя женщина стала жертвой мошенников, лишившись 1,5 миллиона рублей. Злоумышленники применили классические элементы манипуляции, но проявили изобретательность, сообщает пресс-служба прокуратуры края.
Всё началось с телефонного звонка от неизвестного мужчины. Тот представился работником электросети и сообщил, что в квартире горожанки необходимо заменить счётчики электроэнергии. Для упрощения подачи заявки он предложил отправить смс-код, который женщина продиктовала.
Сразу после этого поступил новый звонок — на этот раз от псевдосотрудника Центробанка. Аферист заявил о попытке несанкционированного снятия денег с её счетов и предложил обезопасить средства, переведя их на «защищённый счёт».
Растерявшись, женщина без задней мысли перевела мошенникам 1,5 миллиона рублей. Лишь когда мошенники перестали выходить на связь, а доступ к «новому счёту» так и не появился, хабаровчанка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась за помощью в правоохранительные органы.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы.