Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мошенники увели у хабаровчанки 1,5 млн рублей по новой схеме со счётчиками

Возбуждено уголовное дело.

Источник: Аргументы и факты

В Хабаровске 50-летняя женщина стала жертвой мошенников, лишившись 1,5 миллиона рублей. Злоумышленники применили классические элементы манипуляции, но проявили изобретательность, сообщает пресс-служба прокуратуры края.

Всё началось с телефонного звонка от неизвестного мужчины. Тот представился работником электросети и сообщил, что в квартире горожанки необходимо заменить счётчики электроэнергии. Для упрощения подачи заявки он предложил отправить смс-код, который женщина продиктовала.

Сразу после этого поступил новый звонок — на этот раз от псевдосотрудника Центробанка. Аферист заявил о попытке несанкционированного снятия денег с её счетов и предложил обезопасить средства, переведя их на «защищённый счёт».

Растерявшись, женщина без задней мысли перевела мошенникам 1,5 миллиона рублей. Лишь когда мошенники перестали выходить на связь, а доступ к «новому счёту» так и не появился, хабаровчанка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась за помощью в правоохранительные органы.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере». Максимальное наказание — до десяти лет лишения свободы.