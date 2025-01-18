Ричмонд
+2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Семь дронов сбили в Калужской области, загорелось нежилое строение

В ночь на 18 января силы противовоздушной обороны уничтожили семь беспилотников над территорией Кировского района Калужской области. Один из БПЛА упал на нежилое строение, вызвав возгорание.

Источник: Life.ru

Губернатор региона Владислав Шапша сообщил об этом инциденте в телеграм-канале, отметив, что пострадавших нет. На месте происшествия работает оперативная группа для выяснения обстоятельств и оценки ущерба.

«Один из сбитых БПЛА упал на нежилое строение. Возникшее возгорание ликвидировано силами спасательных служб. На месте работает оперативная группа. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.

Ранее российские средства радиолокационной борьбы подавили пять украинских дронов над Смоленской областью. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин. По предварительной информации, жертв и разрушений нет.