Семь дронов сбили в Калужской области, загорелось нежилое строение

Губернатор региона Владислав Шапша сообщил об этом инциденте в телеграм-канале, отметив, что пострадавших нет. На месте происшествия работает оперативная группа для выяснения обстоятельств и оценки ущерба.
«Один из сбитых БПЛА упал на нежилое строение. Возникшее возгорание ликвидировано силами спасательных служб. На месте работает оперативная группа. Пострадавших нет», — говорится в сообщении.
Ранее российские средства радиолокационной борьбы подавили пять украинских дронов над Смоленской областью. Об этом сообщил губернатор региона Василий Анохин. По предварительной информации, жертв и разрушений нет.