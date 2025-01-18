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За коммерческий подкуп осудили предпринимателя из Комсомольска-на-Амуре

Собранные следственным отделом по городу Комсомольск-на-Амуре СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО доказательства признаны достаточными для постановления обвинительного приговора в отношении директора предприятия 1974 г.р.

Источник: AmurMedia

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Хабаровскому краю, сообщает ИА AmurMedia.

Следствием и судом установлено, что в 2024 году в городе Комсомольске-на-Амуре осужденный передал сотруднику промышленного предприятия денежные средства в сумме более 4,7 млн рублей за покровительство при подписании документов о проведенных строительно-монтажных работах.

По уголовному делу при активном участии УФСБ России по Хабаровскому краю проведены необходимые следственные и иные процессуальные действия, результаты которых позволили предъявить мужчине обвинение и передать уголовное дело в суд.

Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в размере 4 млн 770 тысяч рублей.