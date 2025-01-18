За коммерческий подкуп осудили предпринимателя из Комсомольска-на-Амуре

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Хабаровскому краю, сообщает ИА AmurMedia.
Следствием и судом установлено, что в 2024 году в городе Комсомольске-на-Амуре осужденный передал сотруднику промышленного предприятия денежные средства в сумме более 4,7 млн рублей за покровительство при подписании документов о проведенных строительно-монтажных работах.
По уголовному делу при активном участии УФСБ России по Хабаровскому краю проведены необходимые следственные и иные процессуальные действия, результаты которых позволили предъявить мужчине обвинение и передать уголовное дело в суд.
Судом ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в размере 4 млн 770 тысяч рублей.