За коммерческий подкуп осудили предпринимателя из Комсомольска-на-Амуре

Следствием и судом установлено, что в 2024 году в городе Комсомольске-на-Амуре осужденный передал сотруднику промышленного предприятия денежные средства в сумме более 4,7 млн рублей за покровительство при подписании документов о проведенных строительно-монтажных работах.