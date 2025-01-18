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Беспилотники ВСУ атаковали нефтебазу в Тульской области

Украинские дроны атаковали Тульскую область, по предварительным данным, БПЛА нацелились на объект в районе Дедилово и нефтебазу возле Узловой. Такие сведения приводит Telegram-канал SHOT.

Источник: Life.ru

Тревогу в регионе объявили в 0:45 мск. Местные жители рассказали о первых взрывах около 1:30 ночи. Было слышно свыше 10 мощных взрывов. Потом над промышленной зоной появился огонь и дым.

На местах происшествий работают службы спасения, по имеющимся сведениям, никто из людей не пострадал.

Также этой ночью беспилотники атаковала Калужскую область, где силами ПВО в Кировском районе было сбито семь дронов. Один из них упал на нежилое здание, что привело к пожару. Кроме того, БПЛА были подавлены в Смоленской области.