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49 человек пропали за год в Западно-Казахстанской области

По данным Департамента полиции ЗКО, в 2024 году в Западно-Казахстанской области пропали без вести 49 человек. Благодаря срочным поискам удалось найти 37 из них, включая детей до 18 лет, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Сейчас в розыске остаются 12 человек, которых ищут с 2016 года. Случаев похищения, принудительного удержания или рабства среди пропавших не зарегистрировано.

Чаще всего пропадают мужчины, злоупотребляющие алкоголем и не имеющие постоянного заработка, состоящие на учете в психиатрическом диспансере с различными диагнозами.

Среди несовершеннолетних чаще пропадают дети из неблагополучных семей. Основными причинами ухода несовершеннолетних являются конфликты с родителями, нежелание детей жить с ними, в том числе из-за систематического употребления спиртных напитков, постоянных скандалов в семье и возникающих обид на своих родителей.