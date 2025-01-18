49 человек пропали за год в Западно-Казахстанской области

Среди несовершеннолетних чаще пропадают дети из неблагополучных семей. Основными причинами ухода несовершеннолетних являются конфликты с родителями, нежелание детей жить с ними, в том числе из-за систематического употребления спиртных напитков, постоянных скандалов в семье и возникающих обид на своих родителей.