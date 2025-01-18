49 человек пропали за год в Западно-Казахстанской области

Сейчас в розыске остаются 12 человек, которых ищут с 2016 года. Случаев похищения, принудительного удержания или рабства среди пропавших не зарегистрировано.
Чаще всего пропадают мужчины, злоупотребляющие алкоголем и не имеющие постоянного заработка, состоящие на учете в психиатрическом диспансере с различными диагнозами.
Среди несовершеннолетних чаще пропадают дети из неблагополучных семей. Основными причинами ухода несовершеннолетних являются конфликты с родителями, нежелание детей жить с ними, в том числе из-за систематического употребления спиртных напитков, постоянных скандалов в семье и возникающих обид на своих родителей.