«Дымище валит, народ орет»: «дичайшее» ночное возгорание во Владивостоке — кадры

На ул. 50 лет ВЛКСМ ночью сгорел Toyota Harrier. По словам очевидцев, пожарные прибыли оперативно. Местные жители опубликовали в социальных сетях видео с места происшествия. Подробные обстоятельства уточняются. Информация о пострадавших не поступала.