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«Дымище валит, народ орет»: «дичайшее» ночное возгорание во Владивостоке — кадры

Кадрами поделились очевидцы в социальных сетях.

Источник: Соцсети

Во Владивостока произошел пожар сегодня ночью, 18 января. Причины возгорания на данный момент не установлены, сообщает ИА PrimaMedia.

На ул. 50 лет ВЛКСМ ночью сгорел Toyota Harrier. По словам очевидцев, пожарные прибыли оперативно. Местные жители опубликовали в социальных сетях видео с места происшествия. Подробные обстоятельства уточняются. Информация о пострадавших не поступала.

В соцсетях ситуацию активно комментируют жители грода: «Пожарище полыхает»; «Страх какой»; «Ужасная ситуация, никто не пострадал?».

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