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Гусев: в Воронежской области уничтожили несколько беспилотников

По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Источник: Министерство обороны РФ

В Воронеже и Воронежской области уничтожены несколько беспилотников, сообщается, что пострадавших и разрушений нет.

Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев.

По его словам, дежурные силы противовоздушной обороны и системы радиоэлектронной борьбы выявили и ликвидировали беспилотные летательные аппараты.

На данный момент, согласно предварительной информации, ущерб отсутствует, жертв нет. Губернатор также отметил, что режим повышенной опасности из-за возможной атаки дронов в регионе сохраняется.

Тем временем в Тульской области силы ПВО отражают атаку беспилотников, организованную Вооруженными силами Украины. На одном из предприятий региона загорелась емкость с горюче-смазочными материалами.