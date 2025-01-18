В Сосновоборске прокуратура начала проверку после смертельного пожара

17 января прокуратура Красноярского края начала проверку после гибели женщины при пожаре в Сосновоборске в собственном жилище. Ее тридцатилетнего сына удалось спасти. Сейчас он находится в ожоговом центре. Соседка семьи отравилась продуктами горения и также была госпитализирована.