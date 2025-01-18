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В Сосновоборске прокуратура начала проверку после смертельного пожара

Жительница Красноярского края погибла в огне в собственной квартире.

Источник: Комсомольская правда

17 января прокуратура Красноярского края начала проверку после гибели женщины при пожаре в Сосновоборске в собственном жилище. Ее тридцатилетнего сына удалось спасти. Сейчас он находится в ожоговом центре. Соседка семьи отравилась продуктами горения и также была госпитализирована.

Уже известно, что к трагедии привело неосторожное обращение с огнем. Напомним, вечером 16 января огонь охватил трехкомнатную квартиру на первом этаже многоэтажки на площади 65 квадратных метров. Жильцов пришлось эвакуировать из задымленного подъезда.

Сотрудники прокуратуры проверяют соблюдение требований пожарной безопасности в доме, в том числе со стороны управляющей компании. В ближайшее время станут известны результаты пожарно-технической экспертизы. После этого будет решен вопрос о заведении уголовного дела.

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