В Сосновоборске прокуратура начала проверку после смертельного пожара

17 января прокуратура Красноярского края начала проверку после гибели женщины при пожаре в Сосновоборске в собственном жилище. Ее тридцатилетнего сына удалось спасти. Сейчас он находится в ожоговом центре. Соседка семьи отравилась продуктами горения и также была госпитализирована.
Уже известно, что к трагедии привело неосторожное обращение с огнем. Напомним, вечером 16 января огонь охватил трехкомнатную квартиру на первом этаже многоэтажки на площади 65 квадратных метров. Жильцов пришлось эвакуировать из задымленного подъезда.
Сотрудники прокуратуры проверяют соблюдение требований пожарной безопасности в доме, в том числе со стороны управляющей компании. В ближайшее время станут известны результаты пожарно-технической экспертизы. После этого будет решен вопрос о заведении уголовного дела.