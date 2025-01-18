ДТП с иномаркой, влетевшей в толпу людей, прокомментировали в ГАИ Новосибирска

Аварию прокомментировали в ГАИ Новосибирска. По информации ведомства, водитель 2005 года рождения ехал по улице Немировича-Данченко «Ледовый Дворец». Молодой человек не справился с управлением и наехал на двух пешеходов, которые передвигались по тротуару.