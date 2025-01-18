ДТП с иномаркой, влетевшей в толпу людей, прокомментировали в ГАИ Новосибирска

В Новосибирске на Октябрьском мосту произошло жёсткое ДТП. Водитель Mitsubishi Lancer на скорости влетел в толпу людей. Они стояли на обочине после хоккейного матча. Информация об этом появилась в паблике «АСТ-54».
— На месте работала скорая помощь, — уточнили очевидцы.
Аварию прокомментировали в ГАИ Новосибирска. По информации ведомства, водитель 2005 года рождения ехал по улице Немировича-Данченко «Ледовый Дворец». Молодой человек не справился с управлением и наехал на двух пешеходов, которые передвигались по тротуару.
— В результате ДТП пострадали пешеходы. Характер травм уточняется. На месте ДТП работают сотрудники ДПС, — уточнили в ГАИ.