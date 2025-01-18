В Братском районе разыскивают пассажиров, попавших в смертельное ДТП 27 декабря

Правоохранители разыскивают пассажиров автобуса, попавших в аварию в Братском районе. Как сообщили КП-Иркутск в СУ СКР по Иркутской области, дорожно-транспортное происшествие произошло вечером 27 декабря 2024 на 144 километре автодороги «Вилюй» в 20 километрах от села Покосное.
Тогда рейсовый автобус, который ехал по маршруту «Тулун — Братск», столкнулся с попутным авто ЗИЛ-157, он в это время буксировал грузовик этой же марки. От удара автобус выехал на встречку, где столкнулся с большегрузом. Сейчас по факту аварии расследуется уголовное дело. Напомним, тогда погибло два человека, среди них 17-летний подросток, еще четверым понадобилась помощь медиков.
— Для установления всех обстоятельств произошедшего просим пассажиров рейсового автобуса № 810 обратиться в следственный отдел по Братскому району, — уточнили в ведомстве.