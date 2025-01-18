В Братском районе разыскивают пассажиров, попавших в смертельное ДТП 27 декабря

Тогда рейсовый автобус, который ехал по маршруту «Тулун — Братск», столкнулся с попутным авто ЗИЛ-157, он в это время буксировал грузовик этой же марки. От удара автобус выехал на встречку, где столкнулся с большегрузом. Сейчас по факту аварии расследуется уголовное дело. Напомним, тогда погибло два человека, среди них 17-летний подросток, еще четверым понадобилась помощь медиков.