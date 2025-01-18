Экс-министр транспорта Башкирии может отправиться в колонию на пять лет

На скамье подсудимых оказался и заместитель г-на Булушева — Руслан Гарипов. Прокурор считает, что Руслан Гарипов должен провести три года в колонии-поселении.
По версии следствия, в 2022 году Александр Булушев подписал договоры на авиаперелеты правительственной делегации с компанией из Санкт-Петербурга «Скайкоптер» по маршрутам Уфа-Волгоград-Уфа и Уфа-Нукус-Самарканд-Ташкент-Уфа. При этом торгов на заключение контракта не объявляли, кроме того, договоры заключили задним числом.
Как заявил на суде гособвинитель, г-н Булушев знал, что отбор авиаперевозчика займет время, и предложил своему заму привлечь к перелету частную авиакомпанию. Руслан Гарипов послушался начальника и стал соучастником преступления против государства.
Как считают следователи, чиновники, вступив в преступный сговор, причинили бюджету республики ущерб в 34,5 млн рублей. Сам Александр Булушев своей вины не признает.
Отметим, что Александр Владимирович возглавил министерство транспорта и дорожного хозяйства республики в июне 2021 года. Он пришел на место Алена Марзаева, который тогда занял кресло вице-премьера РБ, а сейчас находится в СИЗО по другому уголовному делу о взятке в 37 млн рублей.
В ноябре 2022 года задержали первого заместителя Булушева — Виктора Жулькова, которого обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, г-н Жульков подписал документы о проведении фиктивного аукциона на выделение девяти млн рублей на ремонт улицы Горького в Сибае. Эта улицу уже отремонтировали несколько месяцев назад, но деньги получила компания, которая к ремонту отношения не имела. Позднее его оправдали.
После ареста своего зама г-н Булушев ушел с высокого поста по собственному желанию в ноябре 2022 года. Руслан Гарипов по-прежнему занимает должность заместителя министра транспорта РБ.