Экс-министр транспорта Башкирии может отправиться в колонию на пять лет

В ноябре 2022 года задержали первого заместителя Булушева — Виктора Жулькова, которого обвинили в превышении должностных полномочий. По версии следствия, г-н Жульков подписал документы о проведении фиктивного аукциона на выделение девяти млн рублей на ремонт улицы Горького в Сибае. Эта улицу уже отремонтировали несколько месяцев назад, но деньги получила компания, которая к ремонту отношения не имела. Позднее его оправдали.