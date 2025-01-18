Прокуратура Уфы проводит проверку в связи с пожаром в магазине «Светофор»

«По данному факту прокуратура Уфы организовала проверку по неисполнению пожарной безопасности. Кроме того, установлен контроль за ходом и результатом доследственной проверки и принятием процессуального решения. В настоящее время открытое возгорание локализовано, производится разбор конструкций здания», — сообщил прибывший на место ЧП заместитель прокурора Уфы Рустам Галикеев.