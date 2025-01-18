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Прокуратура Уфы проводит проверку в связи с пожаром в магазине «Светофор»

Прокуратура проводит проверку в связи с пожаром в магазине «Светофор» на улице 50 лет Октября в Уфе.

Источник: Пресс-служба главного управления МЧС по Башкирии

По предварительным данным, сегодня ночью произошло возгорание торгового здания общей площадью 900 квадратных метров.

В настоящее время сотрудниками МЧС России горение локализовано. Произошло обрушение кровли, информировал ранее Башинформ.

«По данному факту прокуратура Уфы организовала проверку по неисполнению пожарной безопасности. Кроме того, установлен контроль за ходом и результатом доследственной проверки и принятием процессуального решения. В настоящее время открытое возгорание локализовано, производится разбор конструкций здания», — сообщил прибывший на место ЧП заместитель прокурора Уфы Рустам Галикеев.

При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, отмечается в телеграм-канале прокуратуры Башкирии.

Прокуратура
пожары
МЧС