Прокуратура Уфы проводит проверку в связи с пожаром в магазине «Светофор»

По предварительным данным, сегодня ночью произошло возгорание торгового здания общей площадью 900 квадратных метров.
В настоящее время сотрудниками МЧС России горение локализовано. Произошло обрушение кровли, информировал ранее Башинформ.
«По данному факту прокуратура Уфы организовала проверку по неисполнению пожарной безопасности. Кроме того, установлен контроль за ходом и результатом доследственной проверки и принятием процессуального решения. В настоящее время открытое возгорание локализовано, производится разбор конструкций здания», — сообщил прибывший на место ЧП заместитель прокурора Уфы Рустам Галикеев.
При наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, отмечается в телеграм-канале прокуратуры Башкирии.