Три автомобиля столкнулись в Челябинской области, много пострадавших

Все произошло в районе дома 110 по улице Октябрьская в Троицке.
Предварительно известно, что 21-летний водитель ВАЗ-21102 при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении ВАЗ-21099 и совершил с ним столкновение, после чего наехал на остановившийся Hyundai.
В результате водитель первой машины, а также водитель и пассажир второго ВАЗа — они 2005 и 2008 годов рождения — получили телесные повреждения. Всех осмотрела бригада скорой медицинской помощи, им назначено амбулаторное лечение.
Проводится разбирательство, уточнили в Госавтоинспекции.