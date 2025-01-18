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Три автомобиля столкнулись в Челябинской области, много пострадавших

Три автомобиля столкнулись в Челябинской области — много пострадавших, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Все произошло в районе дома 110 по улице Октябрьская в Троицке.

Предварительно известно, что 21-летний водитель ВАЗ-21102 при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении ВАЗ-21099 и совершил с ним столкновение, после чего наехал на остановившийся Hyundai.

В результате водитель первой машины, а также водитель и пассажир второго ВАЗа — они 2005 и 2008 годов рождения — получили телесные повреждения. Всех осмотрела бригада скорой медицинской помощи, им назначено амбулаторное лечение.

Проводится разбирательство, уточнили в Госавтоинспекции.