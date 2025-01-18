В Ташкенте прохожие нашли младенца в сумке на улице

На место оперативно прибыли врачи, которые оказали новорождённой первую помощь. Младенец находился в хозяйственной сумке, завернутая в одеяло. Было установлено, что ребёнок родился всего час или полчаса назад. Врачи оценили состояние младенца как стабильное и доставили его в больницу для дальнейшего наблюдения.