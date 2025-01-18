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В Ташкенте прохожие нашли младенца в сумке на улице

В Янгихаётском районе Ташкента прохожие обнаружили новорождённого младенца. Мужчина, живущий поблизости, заметил сумку, лежащую на улице, и, услышав плач ребёнка, вызвал скорую помощь. Он также сообщил о происшествии в правоохранительные органы.

Источник: Vaib.Uz

«Я вышел на работу, смотрю — сумка стоит. Сначала подумал, что это молочники оставили. Но потом сумка зашевелилась, и я услышал плач ребёнка. Тогда я сразу позвонил 102», — рассказал мужчина, обнаруживший младенца.

На место оперативно прибыли врачи, которые оказали новорождённой первую помощь. Младенец находился в хозяйственной сумке, завернутая в одеяло. Было установлено, что ребёнок родился всего час или полчаса назад. Врачи оценили состояние младенца как стабильное и доставили его в больницу для дальнейшего наблюдения.

Очевидцы выразили обеспокоенность ситуацией: «На нашем 15-м квартале камеры наблюдения уже два года не работают. Если бы они функционировали, сразу стало бы известно, кто оставил ребёнка».

В настоящее время младенец находится под наблюдением медиков, а сотрудники правоохранительных органов проводят доследственную проверку, чтобы установить все обстоятельства случившегося и найти причастных к происшествию.