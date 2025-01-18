В Челябинске мужчина получил травмы на нерегулируемом пешеходном переходе

Как мы писали ранее, в Челябинской области, согласно официальной статистике, сократилось число аварий на федеральных трассах на 22%. На региональных и муниципальных дорогах стало меньше ДТП на 16%. Всего на дорогах Южного Урала в прошлом году произошло более 3,5 происшествий. В них погибло 340 человек. Количество пострадавших и погибших уменьшилось на 5%, по сравнению с 2023 годом.