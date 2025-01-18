В Челябинске мужчина получил травмы на нерегулируемом пешеходном переходе

Дорожно-транспортное происшествие произошло 17 января в Челябинске по улице Энергетиков, 10. Здесь водитель автомобиля Nissan — мужчина 1977 года рождения — не пропустил мужчину 1972 года рождения, который пересекал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Мужчина получил травмы, помощь ему оказывают медики.
Сотрудники Госавтоинспекции напомнили челябинцам о правилах дорожного движения, о том, что важно использовать световозвращающие элементы на одежде. Водителям важно снижать скорость при приближении к пешеходным переходам, учитывать погодные условия.
Как мы писали ранее, в Челябинской области, согласно официальной статистике, сократилось число аварий на федеральных трассах на 22%. На региональных и муниципальных дорогах стало меньше ДТП на 16%. Всего на дорогах Южного Урала в прошлом году произошло более 3,5 происшествий. В них погибло 340 человек. Количество пострадавших и погибших уменьшилось на 5%, по сравнению с 2023 годом.