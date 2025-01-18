Пожар в русской бане попал на видео под Волгоградом

Языки пламени и клубы дыма — жители Котельниково Волгоградской области сняли на видео пожар в русской бане при гостиничном комплексе «Бояринъ».
По данным регионального ГУ МЧС, огонь охватил отдельно стоящее строение вечером 17 января.
«О случившемся стало известно в 19.02. Прибывшие на место пожарные расчеты 42-й пожарно-спасательной части увидели, что горит баня на площади 20 квадратных метров. Открытый огонь ликвидировали в 19.47», — уточняют в ведомстве.
К счастью, человеческих жертв нет, в огне никто не пострадал. Предположительно, дело в коротком замыкании в розетке.