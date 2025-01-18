Четыре человека пострадали в ДТП под Туринском

По предварительным данным свердловской Госавтоинспекции, 35-летний водитель автомобиля Citroen C-Crosser, двигаясь со стороны Ирбита в сторону Туринска, при обгоне не убедился в безопасности маневра и столкнулся с встречным автомобилем Renault Duster, управляемым 38-летним водителем. В результате ДТП пострадали водитель Citroen, а также водитель и двое пассажиров Renault. Все пострадавшие были госпитализированы.