Роспотребнадзор Татарстана временно закрыл «Дуслык», откуда были госпитализированы дети

В связи с информацией о возможном отравлении, санитарные врачи провели тщательную проверку центра. В ведомстве сообщили о выявленных нарушениях в санитарных режимах мытья и использования посуды, а также о несоблюдении дезинфекционного режима и уборки помещений. Ежедневные осмотры сотрудников столовой проводились формально, не использовались бактерицидные лампы, отсутствовал контроль за температурой холодильников.