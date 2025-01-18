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Роспотребнадзор Татарстана временно закрыл «Дуслык», откуда были госпитализированы дети

Роспотребнадзор Татарстана временно закрыл центр «Дуслык», откуда накануне с симптомами отравления были госпитализированы дети.

У десяти заболевших участников олимпиады по химии, проходившей в казанском оздоровительном центре, выявили норовирус, анализы остальных детей еще обрабатываются, сообщила пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

На данный момент известно о 30 пострадавших, обратившихся к врачам с кишечной инфекцией.

В связи с информацией о возможном отравлении, санитарные врачи провели тщательную проверку центра. В ведомстве сообщили о выявленных нарушениях в санитарных режимах мытья и использования посуды, а также о несоблюдении дезинфекционного режима и уборки помещений. Ежедневные осмотры сотрудников столовой проводились формально, не использовались бактерицидные лампы, отсутствовал контроль за температурой холодильников.

По результатам проверки составлены протоколы, материалы дела переданы в суд. Деятельность центра приостановлена, детей после осмотра врачей забрали домой, а в центре проведена дезинфекция.

Накануне МК-Поволжье писал, что в инфекционную больницу были госпитализированы 9 детей. Следственный комитет РТ по этому факту возбудил уголовное дело.