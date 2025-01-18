В Хорезмской области задержали молодых людей, шантажировавших девушек интимными фотографиям

В Хорезмской области сотрудники правоохранительных органов раскрыли два случая вымогательства, связанных с распространением компрометирующих материалов. Двое молодых людей завели близкие отношения с девушками, получили доступ к их интимным фото и видео, а затем шантажировали их, требуя денежное вознаграждение.