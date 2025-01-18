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В Хорезмской области задержали молодых людей, шантажировавших девушек интимными фотографиям

В Хорезмской области сотрудники правоохранительных органов раскрыли два случая вымогательства, связанных с распространением компрометирующих материалов. Двое молодых людей завели близкие отношения с девушками, получили доступ к их интимным фото и видео, а затем шантажировали их, требуя денежное вознаграждение.

Источник: Vaib.Uz

Первый случай: шантаж и 20 миллионов сумов

В первом инциденте 20-летний молодой человек из махалли «Шеробод» Кошкупирского района завёл близкое знакомство с 18-летней девушкой, проживающей в том же районе. Используя доверительные отношения, он сделал компрометирующие фотографии девушки на свой телефон.

После этого он начал угрожать ей распространением этих снимков среди её близких и знакомых, требуя за их нераспространение 20 миллионов сумов.

Потерпевшая обратилась в правоохранительные органы. Во время передачи вымогаемой суммы злоумышленника задержали с поличным. При обыске у него обнаружили кастет, который считается холодным оружием.

Второй случай: вымогательство через соцсети

В другом инциденте 20-летний студент из Хивы угрожал своей знакомой девушке распространением её интимных фото и видео в социальных сетях. За молчание он потребовал 5 миллионов сумов.

Его задержали возле парка имени Амира Темура в Ургенче с поличным в момент получения денег.

По обоим случаям возбуждены уголовные дела по статье 165 Уголовного кодекса (вымогательство). Ведётся предварительное следствие.

Согласно законодательству, молодым людям может грозить ограничение свободы на срок от трёх до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.