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Женщина погибла в результате взрыва в жилом доме в Богородске

В Богородске Нижегородской области в результате взрыва в жилом доме погибла женщина, сообщили в пресс-службе регионального следственного управления.

Ранее стало известно, что в доме по адресу улица Огарева, 15, произошел взрыв газа. В результате инцидента одна из стен разрушилась, начался пожар в квартире, который затем перекинулся на крышу.

Площадь возгорания составила 450 квадратных метров, и из здания были эвакуированы 16 человек; все жители остались у своих родственников на ночь.

В ходе трагических событий погибла 92-летняя местная жительница, а 87-летняя женщина была госпитализирована с травмами.

На месте происшествия организовано круглосуточное дежурство для защиты имущества пострадавших. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания некачественных услуг.

МЧС
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