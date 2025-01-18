Женщина погибла в результате взрыва в жилом доме в Богородске

Ранее стало известно, что в доме по адресу улица Огарева, 15, произошел взрыв газа. В результате инцидента одна из стен разрушилась, начался пожар в квартире, который затем перекинулся на крышу.
Площадь возгорания составила 450 квадратных метров, и из здания были эвакуированы 16 человек; все жители остались у своих родственников на ночь.
В ходе трагических событий погибла 92-летняя местная жительница, а 87-летняя женщина была госпитализирована с травмами.
На месте происшествия организовано круглосуточное дежурство для защиты имущества пострадавших. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания некачественных услуг.