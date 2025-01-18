Иномарка с тремя людьми упала в ледяную воду Фонтанки в центре Петербурга

Информация о ЧП появилась в сообществе Вконтакте «Мегаполис ЧП и ДТП». Очевидцы рассказывают, что ранним утром «Рендж ровер» мчался на большой скорости по Большой Подъяческой улице. В салоне находились двое мужчин и девушка.
Инцидент произошёл около 4:45 около перекрестка набережной Фонтанки с Никольским переулком. Иномарка снесла ограждение, светофор, а затем опрокинулась в реку.
На помощь людям тут же подоспели очевидцы. Оперативно на место ЧП прибыли и спецслужбы. Всех троих быстро достали. По предварительным данным, пострадавшие были в состоянии алкогольного опьянения. С обморожением всех увезли в Мариинскую больницу.
Теперь на месте происшествия работают спецслужбы. Полиция выясняет все детали ДТП.
Ранее spb.aif.ru писал, что иномарка певицы Ирины Берзай вылетела на пешеходную зону в Петербурге и сбил одного прохожего.