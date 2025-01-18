Иномарка с тремя людьми упала в ледяную воду Фонтанки в центре Петербурга

На помощь людям тут же подоспели очевидцы. Оперативно на место ЧП прибыли и спецслужбы. Всех троих быстро достали. По предварительным данным, пострадавшие были в состоянии алкогольного опьянения. С обморожением всех увезли в Мариинскую больницу.