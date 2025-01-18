В Уфе сгорело здание торгового центра

Минувшей ночью, 18 января, в Уфе загорелось здание торгового центра «Светофор» на улице 50 лет Октября. Об этом сообщили в МЧС Башкирии.
По предоставленным данным, на месте случившегося работали 40 пожарных, было подано девять стволов. Очаг удалось локализовать и не допустить дальнейшее распространение. В результате случившегося обрушилась кровля, пострадавших нет.
Причины произошедшего сейчас устанавливают, на месте работает эксперт пожарной лаборатории. В прокуратуре Башкирии также сообщили, что для координации действий экстренных служб на пожарище находится заместитель прокурора Уфы Рустам Галикеев. В ведомстве проверят исполнение требований законодательства.
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