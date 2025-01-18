В Любанском районе в ДТП погиб пешеход

ГАИ просит пешеходов не подвергать свою жизнь опасности, пересекать проезжую часть только в установленных местах и на разрешающий сигнал светофора. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости обязательно использовать световозвращающие элементы на своей одежде. Госавтоинспекция призывает водителей проявлять повышенное внимание при движении в темное время суток.