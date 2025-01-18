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В Любанском районе в ДТП погиб пешеход

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Любанском районе погиб 50-летний пешеход, который двигался по проезжей части и не был обозначен фликером. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в УВД Минского облисполкома.

Источник: УВД Минского облисполкома

«В Любанском районе 17 января около 19.40 на 77-м километре автодороги Бобруйск — Глуск — Любань 31-летний житель Любани, управляя автомобилем Opel, совершил наезд на пешехода, 50-летнего жителя Стародорожского района», — рассказали в УВД.

По предварительной информации, пешеход двигался по центру проезжей части навстречу движению. Светоотражающим элементом обозначен не был. От полученных травм пешеход скончался на месте происшествия.

ГАИ просит пешеходов не подвергать свою жизнь опасности, пересекать проезжую часть только в установленных местах и на разрешающий сигнал светофора. В темное время суток и в условиях недостаточной видимости обязательно использовать световозвращающие элементы на своей одежде. Госавтоинспекция призывает водителей проявлять повышенное внимание при движении в темное время суток.