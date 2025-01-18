На Камчатке возбудили дело по факту заражения гепатитом пациентов онкодиспансера

ВЛАДИВОСТОК, 18 января. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено на Камчатке по факту заражения как минимум 36 пациентов краевого онкодиспансера гепатитом С и В. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Камчатскому краю.
«По результатам проверки, проводимой по материалам, поступившим из органов прокуратуры в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, возбуждено уголовное дело по факту преступной халатности неустановленных работников краевого онкологического диспансера, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека (ч. 2 ст. 293 УК РФ)», — сказали в ведомстве.
В пресс-службе региональной прокуратуры добавили, что ход расследования дела поставлен на контроль сотрудниками надзорного ведомства.
Ранее Петропавловск-Камчатский городской суд постановил закрыть на 30 дней кабинет компьютерной томографии в онкодиспансере после расследования причин возникновения очага острого гепатита С и острого гепатита B. В суде сообщали, что административная проверка выявила ряд нарушений в работе онкологического диспансера. Все они выражались в нарушении санитарных правил и гигиенических норм. Глава регионального Минздрава Александр Гашков сообщил о 36 подтвержденных случаях заражения гепатитом, точное число пострадавших устанавливается.