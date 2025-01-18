На Камчатке возбудили дело по факту заражения гепатитом пациентов онкодиспансера

Ранее Петропавловск-Камчатский городской суд постановил закрыть на 30 дней кабинет компьютерной томографии в онкодиспансере после расследования причин возникновения очага острого гепатита С и острого гепатита B. В суде сообщали, что административная проверка выявила ряд нарушений в работе онкологического диспансера. Все они выражались в нарушении санитарных правил и гигиенических норм. Глава регионального Минздрава Александр Гашков сообщил о 36 подтвержденных случаях заражения гепатитом, точное число пострадавших устанавливается.