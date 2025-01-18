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Александра Буйнова экстренно прооперировали в Москве

По данным SHOT, певец травмировал позвоночник.

Источник: РИА "Новости"

Как нам стало известно, Буйнов обратился в больницу с жалобами на сильные боли в спине и ногах при ходьбе в конце декабря. При обследовании врачи диагностировали травму позвоночника в районе поясницы. Такая обычно случается при резком неудачном движении, падении или при большой нагрузке на спину.

Буйнова госпитализировали и на следующий день провели декомпрессивно-стабилизирующую операцию. Перед Новым годом певца отпустили домой. Медики рекомендовали ему ограничить физическую нагрузку на две недели, а потом заниматься лечебной физкультурой. Как нам заявила жена Буйнова, сейчас певец в порядке и уже активно готовится к сольному концерту, который запланирован на 6 апреля в Кремле.

Ранее мы сообщали, что 74-летнему Александру Николаевичу диагностировали последнюю стадию рака предстательной железы и присвоили паллиативный статус. Несмотря на болезнь, артист держится бодро и продолжает выступать.

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