В Челябинской области два человека погибли в ДТП с автобусом

ЧЕЛЯБИНСК, 18 января. /ТАСС/. Лобовое столкновение легкового автомобиля и автобуса произошло на автодороге Челябинск — Еткуль в Челябинской области, два человека погибли, пять направлены на осмотр в медучреждение. Об этом сообщили в Госавтоинспекции региона.
«Сотрудники МЧС России работают на ликвидации ДТП на автодороге Челябинск — Еткуль. В результате лобового столкновения пассажирского автобуса ПАЗ и легковушки погибло два человека (взрослые, водитель и пассажир легкового автомобиля). Пять человек, пассажиры автобуса, направлены на осмотр в медучреждение», — говорится в сообщении.