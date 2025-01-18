В Челябинской области два человека погибли в ДТП с автобусом

«Сотрудники МЧС России работают на ликвидации ДТП на автодороге Челябинск — Еткуль. В результате лобового столкновения пассажирского автобуса ПАЗ и легковушки погибло два человека (взрослые, водитель и пассажир легкового автомобиля). Пять человек, пассажиры автобуса, направлены на осмотр в медучреждение», — говорится в сообщении.