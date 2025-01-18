Более 1 700 тонн нефтепродуктов вывезли с кормовой части «Волгонефти-239»

«Продолжаются работы по удалению нефтепродуктов в районе кормовой части танкера “Волгонефть-239”. Ведется просеивание загрязненного песка непосредственно на пляжах, а также дальнейший сбор загрязненных остатков. За сутки собрано с береговой линии и вывезено на площадки временного хранения 289 тонн отходов. В районе кормовой части танкера “Волгонефть-239”, находящейся на мели, с береговой линии большегрузами совершено 230 рейсов, вывезена 1 721 тонна нефтесодержащей жидкости», — говорится в сообщении. Для нефтепродуктов, собранных в районе танкера, на терминале навалочных грузов сформированы железнодорожные составы, которыми собранные отходы направляются на утилизацию.