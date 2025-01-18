Суд не стал арестовывать экс-главу красноярского центра ФМБА

«Ходатайство следователя оставлено без рассмотрения, возвращено следователю в связи с недоставлением следователем подозреваемого и невозможностью его участия в судебном заседании по состоянию здоровья», — говорится в сообщении.
В пресс-службе регионального СК сообщили РИА Новости, что следователь позже повторно заявит ходатайство, когда Баранкину станет лучше. Срок задержания заканчивается в субботу в 18.30 (14.30 мск). Также собеседник агентства уточнил, что пока мужчина будет находиться в больнице, кроме того, он будет оставаться под домашним арестом по прежнему делу о хищении путем растраты денежных средств, совершенном организованной группой в особо крупном размере при поставке лекарственных препаратов для нужд бюджетного учреждения в сумме 15,5 миллиона рублей.
Баранкин был задержан во вторник по подозрению в получении взяток на сумму свыше 16,5 миллиона рублей от фирмы, которая выбиралась поставщиком медицинских изделий для нужд Федерального сибирского научно-клинического центра Федерального медико-биологического агентства (ФСНКЦ ФМБА России) с 2017 по 2022 годы. По данным СК, за этот период фигурант заключил с ней более 85 контрактов.
После задержания, как сообщали РИА Новости в правоохранительных органах, Баранкин пытался совершить суицид в ИВС, был госпитализирован в БСМП, где врачи ввели его в искусственную кому. В четверг он пришел в себя.