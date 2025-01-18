Суд не стал арестовывать экс-главу красноярского центра ФМБА

В пресс-службе регионального СК сообщили РИА Новости, что следователь позже повторно заявит ходатайство, когда Баранкину станет лучше. Срок задержания заканчивается в субботу в 18.30 (14.30 мск). Также собеседник агентства уточнил, что пока мужчина будет находиться в больнице, кроме того, он будет оставаться под домашним арестом по прежнему делу о хищении путем растраты денежных средств, совершенном организованной группой в особо крупном размере при поставке лекарственных препаратов для нужд бюджетного учреждения в сумме 15,5 миллиона рублей.