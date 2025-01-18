Ричмонд
+1°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Миассе задержан ещё один участник группировки ипотечных аферистов

Представитель этнической группы оформил кредит почти на три миллиона рублей.

Источник: www.globallookpress.com

Силовики задержали еще одного участника группы аферистов, похитивших у банка более 88 миллионов рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.

В ходе специальной проверки в местах компактного проживания и пребывания этнических групп в Миассе полиция выявила 23-летнего члена мошеннической схемы в сфере ипотечного кредитования.

Молодой человек, используя подложные данные, обманным путем оформил банковский кредит в размере 2,6 миллионов рублей, из которых 1,9 миллиона передал организаторам группы.

«С целью закрепления доказательственной базы ранее по местам проживания подозреваемых в городах Челябинской области, а также в Москве, Абакане, Ростове-на-Дону и Краснодаре были проведены 13 обысков», — уточняют в полицейском ведомстве.

Стражи порядка изъяли деньги, золотые украшения, сим-карты, сотовые телефоны, банковские карточки, договоры займа, поддельные паспорта.

Напомним, в конце декабря 2024 года сотрудники ГУ МВД России совместно с УБК вычислили трех организаторов преступной схемы: двух жительниц Челябинска 44-х лет и 41-го года и 27-летнюю девушку из Ростова-на-Дону.

Аферисты оказались недобросовестными риелторами и специалистами в сфере ипотечного кредитования. Они искали людей, готовых поучаствовать в обмане за денежное вознаграждение. Согласившиеся граждане по подложным документам через онлайн-сервисы оформляли кредиты в банке на строительство домов в Сосновском и Красноармейском районах Челябинской области.

Размеры полученных займов варьировались от 2,6 до 6 миллионов рублей. Более 50% от суммы злоумышленники, вступившие в сговор, отдавали организаторам схемы. Но сами в последствии оставались с долгом.

Сейчас задержаны 12 человек, возбуждены уголовные дела. Фигурантам избраны различные меры пресечения. Расследование продолжается.