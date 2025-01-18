В Миассе задержан ещё один участник группировки ипотечных аферистов

Силовики задержали еще одного участника группы аферистов, похитивших у банка более 88 миллионов рублей. Об этом сообщает ГУ МВД России по Челябинской области.
В ходе специальной проверки в местах компактного проживания и пребывания этнических групп в Миассе полиция выявила 23-летнего члена мошеннической схемы в сфере ипотечного кредитования.
Молодой человек, используя подложные данные, обманным путем оформил банковский кредит в размере 2,6 миллионов рублей, из которых 1,9 миллиона передал организаторам группы.
«С целью закрепления доказательственной базы ранее по местам проживания подозреваемых в городах Челябинской области, а также в Москве, Абакане, Ростове-на-Дону и Краснодаре были проведены 13 обысков», — уточняют в полицейском ведомстве.
Стражи порядка изъяли деньги, золотые украшения, сим-карты, сотовые телефоны, банковские карточки, договоры займа, поддельные паспорта.
Напомним, в конце декабря 2024 года сотрудники ГУ МВД России совместно с УБК вычислили трех организаторов преступной схемы: двух жительниц Челябинска 44-х лет и 41-го года и 27-летнюю девушку из Ростова-на-Дону.
Аферисты оказались недобросовестными риелторами и специалистами в сфере ипотечного кредитования. Они искали людей, готовых поучаствовать в обмане за денежное вознаграждение. Согласившиеся граждане по подложным документам через онлайн-сервисы оформляли кредиты в банке на строительство домов в Сосновском и Красноармейском районах Челябинской области.
Размеры полученных займов варьировались от 2,6 до 6 миллионов рублей. Более 50% от суммы злоумышленники, вступившие в сговор, отдавали организаторам схемы. Но сами в последствии оставались с долгом.
Сейчас задержаны 12 человек, возбуждены уголовные дела. Фигурантам избраны различные меры пресечения. Расследование продолжается.