В Миассе задержан ещё один участник группировки ипотечных аферистов

Аферисты оказались недобросовестными риелторами и специалистами в сфере ипотечного кредитования. Они искали людей, готовых поучаствовать в обмане за денежное вознаграждение. Согласившиеся граждане по подложным документам через онлайн-сервисы оформляли кредиты в банке на строительство домов в Сосновском и Красноармейском районах Челябинской области.