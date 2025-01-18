В Омской области на складе загорелся войлок

18 января в 7:54 поступило сообщение об отрытом огне на складе войлочной продукции в селе Надеждино.
Пожар охватил площадь в 150 кв. метров. Возгорание потушили в 09:25. Было задействовано 35 человек и семь пожарных машин. Пострадавших нет. Причина пожара выясняется.
Фото: МЧС России по Омской области.
Сотрудники МЧС напоминают, что лучшей защитой от пожаров являются: контроль за электрооборудованием и нагревательными приборами, а также установка система оповещения о пожарах (потолочных извещателей).