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В Омской области на складе загорелся войлок

Пожар произошел сегодня рано утром в селе Надеждино.

Источник: Комсомольская правда

18 января в 7:54 поступило сообщение об отрытом огне на складе войлочной продукции в селе Надеждино.

Пожар охватил площадь в 150 кв. метров. Возгорание потушили в 09:25. Было задействовано 35 человек и семь пожарных машин. Пострадавших нет. Причина пожара выясняется.

Фото: МЧС России по Омской области.

Сотрудники МЧС напоминают, что лучшей защитой от пожаров являются: контроль за электрооборудованием и нагревательными приборами, а также установка система оповещения о пожарах (потолочных извещателей).