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Под Воронежем в столкновении грузовика и «УАЗа» пострадали трое человек

Авария произошла в Семилукском районе.

Источник: Комсомольская правда

По предварительным данным, накануне, 17 января, на втором километре автодороги «село Землянск — село Большая Верейка» столкнулись «МАН» с полуприцепом и «УАЗ». Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. ДТП, случившееся в 21:15, спровоцировал 63-летний житель Тульской области. Он выбрал небезопасную дистанцию, и грузовик врезался в ехавший впереди «УАЗ».

В результате аварии трое местных жителей — 50-летний водитель и два пассажира «УАЗа», 38 лет и 61 года, получили телесные повреждения. Их на «скорой» увезли в больницу.