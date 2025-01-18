Под Воронежем в столкновении грузовика и «УАЗа» пострадали трое человек

По предварительным данным, накануне, 17 января, на втором километре автодороги «село Землянск — село Большая Верейка» столкнулись «МАН» с полуприцепом и «УАЗ». Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции. ДТП, случившееся в 21:15, спровоцировал 63-летний житель Тульской области. Он выбрал небезопасную дистанцию, и грузовик врезался в ехавший впереди «УАЗ».
В результате аварии трое местных жителей — 50-летний водитель и два пассажира «УАЗа», 38 лет и 61 года, получили телесные повреждения. Их на «скорой» увезли в больницу.