Ричмонд
+1°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На имущество Моргенштерна* наложили арест

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. На имущество рэпера Алишера Моргенштерна (признан иноагентом) наложен арест, ему запрещено совершать действия с участком и домом в Истринском районе, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале.

Источник: © РИА Новости

«С учетом позиции Савеловской межрайонной прокуратуры наложен арест на имущество иноагента Алишера Моргенштерна. По решению суда Моргенштерну запрещено совершать какие-либо юридические действия с земельным участком и жилым строением в Истринском районе Московской области, а также нежилым зданием и тремя нежилыми помещениями», — говорится в сообщении.

В отношении Моргенштерна возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента. Минимальное наказание по этой статье — штраф до 300 тысяч рублей, максимальное — вплоть до двух лет лишения свободы.

* Лицо, признанное иноагентом в России.