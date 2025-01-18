На имущество Моргенштерна* наложили арест

«С учетом позиции Савеловской межрайонной прокуратуры наложен арест на имущество иноагента Алишера Моргенштерна. По решению суда Моргенштерну запрещено совершать какие-либо юридические действия с земельным участком и жилым строением в Истринском районе Московской области, а также нежилым зданием и тремя нежилыми помещениями», — говорится в сообщении.
В отношении Моргенштерна возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей иноагента. Минимальное наказание по этой статье — штраф до 300 тысяч рублей, максимальное — вплоть до двух лет лишения свободы.
* Лицо, признанное иноагентом в России.