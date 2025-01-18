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На берегу Анапы нашли повторные выбросы мазута

Незначительные повторные выбросы мазута нашли на берегу Анапы. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Источник: Оперативный штаб Краснодарского края

Пятна нефтепродуктов обнаружили в районе Витязевского лимана и пляжа у пансионата «Динамо». Сейчас их собирают.

Ранее специалисты и волонтеры очистили от мазута более 280 км берега. В трех субъектах обследуют 910 км.

экология