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Ливанец продал ливийцу 4000 молдавских коров и сел в тюрьму на 9 лет

Обманутый покупатель должен был получить 4000 голов крупного рогатого скота, перевезённых на корабле в Ливию, для последующей продажи мяса.

Источник: Комсомольская правда

Похоже на анекдот, но так оно и произошло на самом деле.

Ливанец продал ливийцу 4000 молдавских коров и сел в тюрьму на 9 лет.

А дело было так.

Гражданин Ливана был приговорён к 9 годам лишения свободы с обязательством выплатить более 4 600 000 леев ущерба гражданину Ливии, которому он «якобы помог» купить скот в Молдове.

Обманутый покупатель должен был получить 4000 голов крупного рогатого скота, перевезённых на корабле в Ливию, для последующей продажи мяса.

Иностранец прибыл в Молдову с целью заключения сделки с 50-летним уроженцем Ливана, проживающим в Кишинёве.

Потенциальный продавец вместе с подельниками убедили покупателя перечислить первую часть суммы договора в размере 16 000 долларов США, а вторую часть перевести на банковский счёт в Молдове.

Однако мошенники подделали документы на имя покупателя, на основании чего смогли снять деньги с банковского счёта.

Таким образом, они украли более 350 000 долларов США, пишет mybusiness.md.

Обманутый покупатель сообщил о случившемся правоохранителям, которые возбудили уголовное дело.