Похоже на анекдот, но так оно и произошло на самом деле.
Ливанец продал ливийцу 4000 молдавских коров и сел в тюрьму на 9 лет.
А дело было так.
Гражданин Ливана был приговорён к 9 годам лишения свободы с обязательством выплатить более 4 600 000 леев ущерба гражданину Ливии, которому он «якобы помог» купить скот в Молдове.
Обманутый покупатель должен был получить 4000 голов крупного рогатого скота, перевезённых на корабле в Ливию, для последующей продажи мяса.
Иностранец прибыл в Молдову с целью заключения сделки с 50-летним уроженцем Ливана, проживающим в Кишинёве.
Потенциальный продавец вместе с подельниками убедили покупателя перечислить первую часть суммы договора в размере 16 000 долларов США, а вторую часть перевести на банковский счёт в Молдове.
Однако мошенники подделали документы на имя покупателя, на основании чего смогли снять деньги с банковского счёта.
Таким образом, они украли более 350 000 долларов США, пишет mybusiness.md.
Обманутый покупатель сообщил о случившемся правоохранителям, которые возбудили уголовное дело.