В Челябинске отец и ребенок спаслись от пожара, выпрыгнув с балкона 2 этажа

В Челябинске трёхлетний малыш устроил пожар, играя со спичками. Отец и ребенок спаслись от огня, выпрыгнув с балкона. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Челябинской области.
Возгорание произошло в квартире на втором этаже многоэтажки на улице Пожарского. Мать и отец ребенка находились дома, но детская шалость чуть не привела к трагедии.
Как уточнили в пресс-службе ведомства, папа первый выпрыгнул с балкона. Затем поймал мальчика, которого ему скинула мама. Женщину снимали уже по специальной лестнице пожарные.
Пожар на 10 квадратах потушили 10 специалистов и три единицы техники.