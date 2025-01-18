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В Челябинске отец и ребенок спаслись от пожара, выпрыгнув с балкона 2 этажа

Трехлетний малыш играл со спичками и чуть не погиб вместе со своей семьёй.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

В Челябинске трёхлетний малыш устроил пожар, играя со спичками. Отец и ребенок спаслись от огня, выпрыгнув с балкона. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Челябинской области.

Возгорание произошло в квартире на втором этаже многоэтажки на улице Пожарского. Мать и отец ребенка находились дома, но детская шалость чуть не привела к трагедии.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, папа первый выпрыгнул с балкона. Затем поймал мальчика, которого ему скинула мама. Женщину снимали уже по специальной лестнице пожарные.

Пожар на 10 квадратах потушили 10 специалистов и три единицы техники.

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МЧС