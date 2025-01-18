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В Петербурге пенсионер отдал мошенникам более десяти миллионов рублей

С. -ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Пенсионер в Санкт-Петербурге продал свою квартиру, снял со счета все сбережения и набрал кредитов, чтобы передать мошенникам более 10 миллионов рублей, преступников ищет полиция, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Источник: © РИА Новости

Как информирует ведомство, накануне в полицию Калининского района обратился 74-летний житель одного из домов на улице Академика Байкова. Мужчина рассказал, что неизвестные сообщили ему по телефону о том, что с его счета якобы финансируется противоправная деятельность, поэтому надо собрать и передать все сбережения курьеру для размещения на «безопасном» счете.

«Следуя указанием звонивших, пенсионер продал свою квартиру за 5 970 000 рублей, снял 1 840 000 рублей со своего счета, взял кредиты на общую сумму 2 613 000 и передал все эти суммы трем курьерам. Общая сумма ущерба 10 423 000 рублей», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по статье о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ), полиция ищет злоумышленников.