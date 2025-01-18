Температуру мазута в танкере «Волгонефть-239» увеличили до +12 градусов

На танкере происходит подогрев мазута. Этот процесс необходим для того, чтобы откачать груз из кормовой части судна. По данным Морспасслужбы, температура мазута в общей массе начала повышаться. В дальнейшем планируется нагреть его до +45 градусов, чтобы он стал более пластичным. Температура воды в акватории составляет около +8 градусов, а температура воздуха — примерно +3 градуса.