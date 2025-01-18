Арестовано имущество тольяттинского блогера Валерии Чекалиной

Аналогичное решение принято в отношении денежных счетов обвиняемой на весь срок предварительного следствия и судебного разбирательства. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
В 2023 году Валерию Чекалину и ее бывшего супруга Артема Чекалина обвинили в уклонении от уплаты налогов. В марте 2024 года они выплатили фискальному органу более 500 млн руб., и уголовное дело было прекращено.
После этого в отношении экс-супругов и их делового партнера Романа Вишняка возбудили другое уголовное дело. Обвиняемым вменили вывод по поддельным документам за рубеж в 2021—2022 годах более 250 млн руб. (ч. 3 ст. 193.1 УК РФ). Речь идет о деньгах, вырученных от продажи онлайн-марафона «Идеальное тело».
В октябре суд поместил всех троих под домашний арест. Чекалины и Роман Вишняк не признали своей вины. В ноябре Валерия Чекалина не смогла оспорить свой домашний арест.