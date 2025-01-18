Владелец сгоревшей машины в Уфе попал в реанимацию в тяжелом состоянии

В Уфе накануне, 18 января, ночью загорелся автомобиль. По информации МЧС Башкирии, в результате пострадал 47-летний хозяин машины.
По информации ведомства, «Шевроле Монза» вспыхнула на улице Маршала Жукова. На тушение ушло около семи минут. Владельца автомобиля госпитализировали с тяжелыми ожогами, шоком и отравлением продуктами горения.
Сейчас мужчина находится в реанимации. Причину произошедшего устанавливают дознаватели МЧС.
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