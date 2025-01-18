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Тысячи жителей Таганрога остались без тепла из-за коммунальной аварии

В Крещенский сочельник без отопления остались жильцы более ста МКД.

Источник: Комсомольская правда

В субботу, 18 января, в Таганроге произошла коммунальная авария, в результате которой часть жителей осталась без тепла. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщила глава администрации приморского города Светлана Камбулова.

— В связи с устранением аварийной ситуации на котельной на улице Ленина, 220, ее работа будет приостановлена, — предупредила глава, опубликовав пост в 11:03.

По словам руководителя, на месте уже работают коммунальщики.

— Специалисты муниципального предприятия «Городское хозяйство» уже приступили к работам, которые планируют завершить до 16:00.

Также Светлана Камбулова пообещала проинформировать жителей города о результатах аварийных бригад.

Напомним, это уже вторая аварийная ситуация на одной и той же котельной с начала января. В первый раз без тепла более суток оставались жители трех микрорайонов.