Тысячи жителей Таганрога остались без тепла из-за коммунальной аварии

В субботу, 18 января, в Таганроге произошла коммунальная авария, в результате которой часть жителей осталась без тепла. Об этом в своем официальном телеграм-канале сообщила глава администрации приморского города Светлана Камбулова.
— В связи с устранением аварийной ситуации на котельной на улице Ленина, 220, ее работа будет приостановлена, — предупредила глава, опубликовав пост в 11:03.
По словам руководителя, на месте уже работают коммунальщики.
— Специалисты муниципального предприятия «Городское хозяйство» уже приступили к работам, которые планируют завершить до 16:00.
Также Светлана Камбулова пообещала проинформировать жителей города о результатах аварийных бригад.
Напомним, это уже вторая аварийная ситуация на одной и той же котельной с начала января. В первый раз без тепла более суток оставались жители трех микрорайонов.