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В МЧС показали, что осталось от нырнувшего в Фонтанку Range Rover

Три человека уехали в больницу после экстремального погружения в Фонтанку в Адмиралтейском районе Петербурга под утро 18 января. Их искорёженный Range Rover достали из-подо льда.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу, автомобиль из реки поднимали спасатели и водолазы МЧС и поисково-спасательной службы. Потребовались автокран и спецсредства. Судя по кадрам, Range Rover получил серьёзные повреждения.

Автомобиль пробил ограждение на набережной Фонтанки, 133, и рухнул в реку незадолго до пяти часов утра субботы. Водителю и двум пассажирам удалось выбраться из салона самостоятельно, но на берег их возвращали прохожие, спасатели и сотрудники ДПС. Очевидцы показали, с какой лёгкостью по льду прошла женщина на каблуках и сколько усилий потребовалось, чтобы вытащить провалившихся под лёд мужчин.