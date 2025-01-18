В МЧС показали, что осталось от нырнувшего в Фонтанку Range Rover

Автомобиль пробил ограждение на набережной Фонтанки, 133, и рухнул в реку незадолго до пяти часов утра субботы. Водителю и двум пассажирам удалось выбраться из салона самостоятельно, но на берег их возвращали прохожие, спасатели и сотрудники ДПС. Очевидцы показали, с какой лёгкостью по льду прошла женщина на каблуках и сколько усилий потребовалось, чтобы вытащить провалившихся под лёд мужчин.