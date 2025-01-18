ГУБОПиК задержал двоих жителей Пинска с фальшивыми 35 000 долларов

В сообщении сказано, что следователи завели уголовное дело в отношении фигурантов. Двоим жителям Пинска грозит до 15 лет лишения свободы. В ведомстве акцентировали внимание на том, что и далее продолжается работа, связанная с установлением всех участников преступной схемы. Кроме того, проверяется причастность задержанных к совершению уже зарегистрированных преступлений на территории страны.