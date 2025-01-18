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ГУБОПиК задержал двоих жителей Пинска с фальшивыми 35 000 долларов

МВД заявило о задержании двоих жителей Пинска, пытавшихся сбыть фальшивые доллары.

Источник: Комсомольская правда

ГУБОПиК задержал двоих жителей Пинска с фальшивыми 35 000 долларов. Подробности озвучили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Сообщается, что сотрудниками 6-го управления (по Брестской области) ГУБОПиК МВД при силовой поддержке спецподразделения «Алмаз» с поличным задержал в Минской области двоих жителей Пинска 42 и 47 лет в момент сбыта фальшивых купюр.

Было установлено, что подельники на протяжении нескольких месяцев занимались сбытом поддельных денег, которые приобретались через третьих лиц в Турции, а также в некоторых странах Европейского союза. После этого фальшивые купюры транзитом через Россию ввозились в Беларусь.

«При них обнаружены и изъяты фальшивые банкноты на общую сумму около 35 тысяч долларов», — уточнили в пресс-службе МВД Беларуси.

В сообщении сказано, что следователи завели уголовное дело в отношении фигурантов. Двоим жителям Пинска грозит до 15 лет лишения свободы. В ведомстве акцентировали внимание на том, что и далее продолжается работа, связанная с установлением всех участников преступной схемы. Кроме того, проверяется причастность задержанных к совершению уже зарегистрированных преступлений на территории страны.

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