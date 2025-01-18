Гусев сообщил об улучшении ситуации с пожаром в Лискинском районе

Все силы сосредоточены на ликвидации последствий, пострадавших не зафиксировано, и ситуация остаётся под полным контролем.
Группировка МЧС России, работающая на месте, обеспечена необходимыми ресурсами для эффективной борьбы с огнём. Техника и пожарные, прибывшие из других регионов, завершили свою помощь в первые сутки и сейчас возвращаются в свои постоянные дислокации.
Оперативные службы обеспечивают безопасность на месте происшествия, все меры предпринимаются для предотвращения новых угроз. Ситуация находится под личным контролем губернатора.