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Гусев сообщил об улучшении ситуации с пожаром в Лискинском районе

В своём telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что площадь возгорания в Лискинском районе за последние сутки значительно уменьшилась.

Источник: Владимир Смирнов/ТАСС

Все силы сосредоточены на ликвидации последствий, пострадавших не зафиксировано, и ситуация остаётся под полным контролем.

Группировка МЧС России, работающая на месте, обеспечена необходимыми ресурсами для эффективной борьбы с огнём. Техника и пожарные, прибывшие из других регионов, завершили свою помощь в первые сутки и сейчас возвращаются в свои постоянные дислокации.

Оперативные службы обеспечивают безопасность на месте происшествия, все меры предпринимаются для предотвращения новых угроз. Ситуация находится под личным контролем губернатора.