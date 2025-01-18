В Самаре 13-летний ребенок попал под колеса машины

В Самаре ребенка сбила машина. ДТП произошло 17 января на улице Цеховой примерно в 18.30. О подробностях этого происшествия рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.
— Напротив дома № 183 по улице Цеховой водитель автомобиля Лада Веста наехал на пешехода, — прокомментировала пресс-служба ведомства.
13-летний мальчик переходил дорогу по линии тротуара. После ДТП он получил травмы, но не слишком серьезные: ему назначили амбулаторное лечение. Уточняется, что авария произошла в условиях снегопада. В других подробностях происшествия разбираются полицейские.