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В Самаре 13-летний ребенок попал под колеса машины

Водитель в Самаре во время снегопада сбил ребенка.

Источник: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре ребенка сбила машина. ДТП произошло 17 января на улице Цеховой примерно в 18.30. О подробностях этого происшествия рассказали в ГУ МВД России по Самарской области.

— Напротив дома № 183 по улице Цеховой водитель автомобиля Лада Веста наехал на пешехода, — прокомментировала пресс-служба ведомства.

13-летний мальчик переходил дорогу по линии тротуара. После ДТП он получил травмы, но не слишком серьезные: ему назначили амбулаторное лечение. Уточняется, что авария произошла в условиях снегопада. В других подробностях происшествия разбираются полицейские.