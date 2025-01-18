В центре Челябинска иномарка протаранила машину ДПС

Авария произошла вечером 17 января, когда экипаж ехал на поступившее сообщение о нетрезвом водителе, управлявшем грузовым автомобилем. Патрульный автомобиль двигался с включенными световым и звуковым сигналами. На перекрестке в машину ДПС врезался автомобиль Cherry.