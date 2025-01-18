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В центре Челябинска иномарка протаранила машину ДПС

В Госавтоинспекции Челябинска назначена служебная проверка по обстоятельствам ДТП с участием патрульного автомобиля, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Авария произошла вечером 17 января, когда экипаж ехал на поступившее сообщение о нетрезвом водителе, управлявшем грузовым автомобилем. Патрульный автомобиль двигался с включенными световым и звуковым сигналами. На перекрестке в машину ДПС врезался автомобиль Cherry.

«В результате никто не пострадал, автомобили получили технические повреждения. На ранее поступившую заявку о нетрезвом водителе грузового автомобиля был направлен другой экипаж ДПС», — рассказали в Госавтоинспекции.

По обстоятельствам произошедшего ДТП проводится служебная проверка. Для выяснения обстоятельств произошедшего дополнительно изучаются видеозаписи с камер уличного наблюдения и видеорегистраторов, решается вопрос о назначении автотехнической экспертизы.