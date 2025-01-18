В Москве пациентку спасли после укуса обезьяны

МОСКВА, 18 января./ТАСС/. Врачи ГКБ им. М. П. Кончаловского спасли пациентку, которая получила укус от обезьяны в Китае во время экскурсии. Жительница Зеленограда обратилась в больницу на новогодних праздниках, об этом сообщили в Telegram-канале московской медицины.