В Москве пациентку спасли после укуса обезьяны

МОСКВА, 18 января./ТАСС/. Врачи ГКБ им. М. П. Кончаловского спасли пациентку, которая получила укус от обезьяны в Китае во время экскурсии. Жительница Зеленограда обратилась в больницу на новогодних праздниках, об этом сообщили в Telegram-канале московской медицины.
Как сообщают в телеграм-канале, туристке на месте оперативно промыли раны, обработали их и направили пострадавшую в госпиталь на первую вакцинацию, однако по дороге домой у нее покраснела и распухла рука.
«Пострадавшую приняли в экстренном порядке, успокоили, провели осмотр, еще раз тщательно обработали антисептиком и перевязали раны. С учетом начатой в Китае вакцинации медики выполнили вторую прививку, расписали схему дальнейшей антибиотикотерапии и перевязок», — заявили в больнице.
На данный момент пациентке уже сделали третью прививку, наблюдается спад отеков, а также заживление ран. Жительнице Зеленограда предстоит еще три укола, так как курс рассчитан на 90 дней.
Врачи добавили, что пострадавшей придется на шесть месяцев отказаться от алкоголя и на три месяца — от активных видов спорта.
«Старайтесь не трогать диких животных, какими бы милыми и безобидными они не казались. Соблюдайте максимальную осторожность, чтобы обезопасить себя от различных травм», — порекомендовали в больнице.