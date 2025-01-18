В Ростове в Суворовском задержали автобусы из-за проверки следователей

Утром в субботу, 18 января, жители микрорайона Суворовского в Ростове-на-Дону не дождались автобусов из-за проверки следователей. Об этом сообщили в соцсетях очевидцы, которые мерли на остановках. Ситуацию прокомментировала министр транспорта Ростовской области Алена Беликова в своем телеграм-канале.
— В ООО «Южная транспортная компания» проводятся следственные мероприятия, из-за чего в Суворовском возникла проблема с автобусным сообщением, которая продлилась в течение двух часов, — рассказала министр.
Был задержан выпуск на маршруты следующих автобусов — № 1, 27, 18, 18а, 43 и 81.
Позже, по словам Алены Беликовой, ситуация пришла в норму.
— На маршрут выведены дополнительные автобусы, остановки не перегружены.
В своем сообщении министр упомянула и о строительстве дорог, которые должны облегчить транспортную проблему микрорайона.
— Мы знаем проблемы Суворовского, и в краткосрочной перспективе планируется строительство дополнительных подъездов к району, также прорабатывается организация маршрутов внеуличного транспорта, на движение которого не влияют пробки.