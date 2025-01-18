В Ростове в Суворовском задержали автобусы из-за проверки следователей

Утром в субботу, 18 января, жители микрорайона Суворовского в Ростове-на-Дону не дождались автобусов из-за проверки следователей. Об этом сообщили в соцсетях очевидцы, которые мерли на остановках. Ситуацию прокомментировала министр транспорта Ростовской области Алена Беликова в своем телеграм-канале.